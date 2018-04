Roma, raffica di furti a San Giovanni, scippatore seriale arrestato dopo un rocambolesco inseguimento

Arrestato il rapinatore seriale di San Giovanni. Gli accertamenti fatti dalla Polizia negli ultimi mesi, le descrizioni acquisite nonché il tipo di scooter utilizzato con il particolare del fanalino posteriore infranto, hanno fatto sì che gli agenti, durante un servizio di osservazione, hanno focalizzato l'attenzione su di un uomo, in tutto corrispondente alle descrizioni, che percorreva la tangenziale est. Ne è scaturito un inseguimento. C. A., queste le iniziali dello scippatore, ha percorso addirittura diverse strade contromano, per sottrarsi alla cattura, ma i poliziotti a bordo di una moto ed un'auto civetta sono riusciti a bloccarlo al Pigneto dopo che, nel suo ultimo tentativo di fuga, si è schiantato contro la loro moto danneggiandola.



Sulla pedana dello scooter, i poliziotti hanno trovato una borsa appena scippata ad una signora in via Ivrea, alla quale è stata poi restituita. Sullo stesso motorino, risultato rubato, gli agenti hanno trovato anche una fotocopia di una targa di un altro veicolo, risultato estraneo all'intera vicenda, applicata su quella originaria. Indumenti del tutto simili a quelli utilizzati dall'autore dei furti con strappo, avvenuti sempre nella stessa zona, sono stati poi rinvenuti dai poliziotti nel corso della perquisizione dell'abitazione di C.A. Quarantacinque anni, romano, arrestato al termine del rito direttissimo, è finito agli arresti domiciliari. L'agente ferito in seguito allo scontro e nella successiva colluttazione è stato giudicato guaribile in sette giorni.

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA