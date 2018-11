Roma, security Atac blocca scippatore in metro: stava rubando un portafoglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bloccato scippatore in metro. «Questa mattina una guardia giurata della sicurezza di Atac, in servizio di pattuglia alla stazione metro A Manzoni, ha bloccato uno scippatore che aveva tentato di rubare il portafogli a un viaggiatore che stava acquistando un titolo di viaggio alla biglietteria automatica». Lo annuncia l'Atac.«L'addetto alla vigilanza si è accorto del tentato scippo, ha fermato il malvivente. Sono state allertate le forze dell'ordine che sono intervenute e hanno preso in consegna lo scippatore. Poco dopo un'altra guardia giurata ha trovato e bloccato un senza fissa dimora che intorno alle 8 di stamane aveva aggredito una operatrice di stazione in servizio alla stazione Termini, linea B. La donna, senza ragione apparente, è stata aggredita e spinta a terra, non riportando per fortuna gravi conseguenze. L'aggressore è stato ritrovato alla stazione Termini ed è stato trattenuto dalla vigilanza Atac fino all'arrivo delle forze dell'ordine», conclude la nota.