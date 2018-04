Roma, schianto nella notte, muore romano di 21 anni

Schianto mortale nella notte in via Massa di San Giuliano all'altezza del numero civico 226. Intorno alle 5 un ragazzo di 21 anni alla guida di una fiat 500 è finito addosso ad un albero. Sul posto sono intervenuti gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. Dai primi accertamenti sembra che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto nel quartiere Castelverde sopra la Prenestina fra il Gra e l'autostrada del Sole. Sono intervenuti i vigili urbani. All'equipaggio del 118 non è restato che constatare il decesso del giovane.

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25



