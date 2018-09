Roma, contromano sulla Nettunense: donna muore sul colpo, il marito poche ore dopo

di Ivo Iannozzi

Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio, poco prima delle 16, sulla statale Nettunense tra Campoleone e Aprilia, nel comune di Lanuvio. Non ce l'ha fatta Roberto Ridolfi, 85 anni, l'uomo era a bordo delle Ford Fiesta guidata dalla moglie Giulia Carboni, sua coetanea, che nel sinistro era morta sul colpo. L'uomo è morto all'alba di oggi nella clinica "Città di Aprilia" dove era stato trasferito in codice rosso per le gravi ferite riportate.Restano molto gravi le condizioni dell'altro ferito, uno scultore 62enne di Lanuvio che era alla guida di una Audi A4 rimasta coinvolta nell'incidente: l'uomo, che per la sua attività artistica è molto noto nella zona, è ricoverato all'ospedale romano San Camillo anche lui in codice rosso. Sulla dinamica dell'incidente continuano le indagini della Polizia stradale Albano. La donna era al volante di una Ford Fiesta che, forse per un malore, dopo aver sbandato ha prima urtato contro un muretto di recinzione e poi ha invaso la corsia opposta finendo contro una Audi A4 guidata dallo scultore di Lanuvio. Residenti a Roma, i coniugi di orgine sarda che hanno perso la vita stavano raggiungendo Nettuno per trascorrere il fine settima nella casa al mare.