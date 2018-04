Roma, schianto tra 4 auto sul Gra: tre feriti, due sono gravi. Chiuso il raccordo

Schianto tra quattro auto sul Grande Raccordo Anulare. E' successo alle 13,50 di oggi, a 200 metri prima dell'uscita Anagnina. Il grave incidente stradale ha coinvolto quattro auto.

Il personale dei vigili dle fuoco, giunto sul posto, ha provveduto a liberare dalle lamiere una persona ferita. Al momento ci sono due persone in codice rosso e una in codice verde. Il Gra è chiuso per l'intervento.

Sabato 7 Aprile 2018



