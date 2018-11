Roma, “scassina” sei auto in sosta in un'ora

Scassinatore d'auto in manette al Casilino dove gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Tuscolano hanno bloccato in via del Fosso di Santa Maura, G.B., italiano di 53 anni.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, alla vista degli agenti ha cercato di scappare dopo aver commesso furti all'interno di sei auto in sosta. I poliziotti, recuperato il bottino - tra cui un telefono cellulare, un navigatore satellitare ed un paio di occhiali da sole - lo hanno arrestato per furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA