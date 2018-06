Roma, punta una pistola contro i carabinieri: è un giocattolo, ma gli costa l'arresto

Estrae un'arma e la punta contro i carabinieri. Era una pistola giocattolo, ma gli è costata l'arresto. E' accaduto ieri. Su segnalazione giunta al 112, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato il cittadino romeno, di 41 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'Ordine, con l'accusa di minaccia aggravata e possesso di strumenti trasformabili in armi. A far scattare la segnalazione sono stati alcuni cittadini, parlando di una persona armata di pistola. I militari sono intervenuti nei pressi di un esercizio commerciale in zona piazza Saxa Rubra.



Lo straniero, in evidente stato di alterazione dovuta ai fumi dell'alcol, ha estratto una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, e l'ha puntata all'indirizzo dei militari, che l'hanno accerchiarlo e disarmarlo. Una volta ammanettato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa di essere condotto presso il Tribunale di Roma per la celebrazione del rito direttissimo. L'arma è stata sequestrata.

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA