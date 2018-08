Roma, sassi in strada per rompere le auto: il carrozziere chiedeva 520 euro per riportare a casa gli automobilisti

di Adelaide Pierucci

Non si sono fermati nemmeno davanti al rischio di causare incidenti mortali. In un caso hanno piazzato in mezzo all'Aurelia, in piena notte, tre blocchi di cemento, il più lungo di un metro, spedendo fuori strada quattro veicoli. Il completamento dell'indagine sulla banda dei sassi killer ha svelato che dietro ad assurdi incidenti notturni causati da blocchi di cemento e travertino buttati sulle principali vie di strade di scorrimento della città, dalla Colombo alla Pontina, passando per la Tuscolana e via del Foro...