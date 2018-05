Roma, inseguito da volante spara contro la polizia: si cerca uomo in fuga

Spari nella notte in piazzale della Radio, nel quadrante sud di Roma, durante un inseguimento. Tutto è nato quando una volante della polizia in via Zamboni, in zona Magliana, ha intimato l'alt a uno scooter su cui viaggiavano due uomini. Lo scooter, invece di fermarsi, è scappato e ne è nato un inseguimento durato fino a piazzale della Radio dove uno dei due uomini, un 43enne con precedenti, è stato bloccato dopo aver opposto resistenza.

L'altro, fuggendo a piedi, ha esploso un colpo di pistola verso gli agenti che, fortunatamente, non ha ferito nessuno. Sono in corso indagini per risalire all'uomo in fuga. Del caso si occupano i poliziotti del commissariato esposizione e della squadra mobile di Roma. Lievemente contusi nella colluttazione con l'arrestato gli agenti intervenuti.

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:28



