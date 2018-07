Ai domiciliari per omicidio evade e si presenta ai carabinieri: «A casa la situazione degenera. Arrestatemi»

Ai domiciliari a casa con il figlio, non ne poteva più: a 80 anni è evaso e si è presentato ai carabinieri: «Arrestameni». E' accaduto ieri pomeriggio. I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno visto arrivare l'uomo - vedovo e già conosciuto ai militari - e l'hanno arrestato con l'accusa di evasione. L'ottantenne ha chiesto esplicitamente di essere arrestato perché nell'abitazione dove viveva, con il figlio e la sua famiglia, la situazione stava degenerando, poiché la sua presenza non era più gradita. L'uomo in effetti, nonostante fosse residente a Monterotondo era di fatto ai domiciliari presso l'abitazione della famiglia del figlio, ristretto ai domiciliari, dopo essere stato arrestato lo scorso 30 aprile per omicidio.



L'anziano ha ucciso con una coltellata il figliastro dopo una violenta lite nata per una bolletta non pagata. I militari hanno proceduto all'arresto dell'uomo, condotto nel carcere di Rebibbia a seguito dell'emissione di una ordinanza di custodia cautelare, da parte del Tribunale di Tivoli.

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31



