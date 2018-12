San Basilio: serre di marijuana in cantina, arrestato 40enne

Arrestato dalla Polizia di Stato un pusher 40enne. Sequestrata nella stessa operazione anche cocaina ed hashish. Due serre ben organizzate nascoste tra le cantine a San Basilio. In produzione più di 30 piante di marijuana. Il «coltivatore» un 40enne romano arrestato dalla Polizia di Stato.



Erano sulle sue tracce da alcuni giorni ma, per non vanificare l'operazione, gli investigatori del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, hanno atteso che uscisse dalla sua abitazione ed hanno bloccato il sospetto pusher appena salito in macchina. R.M., queste le iniziali del 40enne, è stato sottoposto a perquisizione e, in una cantina a lui assegnata, sono state trovate 2 serre, artigianali ma ben costruite, dove erano coltivate 34 piante di marijuana. Nella stessa cantina, in un pertugio creato ad hoc, sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di cocaina. Durante la perquisizione, i cani antidroga della Squadra Cinofili della Questura di Roma, hanno «segnalato» anche un'altra cantina; all'interno vi erano nascosti un panetto intero di hashish ed altri 4 frammenti dello stesso stupefacente.

