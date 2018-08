Roma, nuova vita in periferia per i sampietrini del Centro: andranno al Tiburtino e al Quadraro

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO Il sampietrino trasloca in periferia. Sbullonato dalla centralissima via Nazionale, dovrebbe essere accolto nella borgata del Quadraro; rimosso da via IV Novembre, al curvone prima di piazza Venezia e dell'altare della Patria, si accaserà tra i marciapiedi di Casal Bertone. Il piano sta prendendo forma in Campidoglio, dove la sindaca Virginia Raggi ha deciso di smantellare il blocchetto-simbolo di Roma dalle vie più trafficate del Centro, per piazzarlo nelle nuove aree pedonali che sbocceranno nelle periferie da...