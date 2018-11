Da Salerno a Roma per spacciare nel rione Esquilino

Dalla Campania a Roma per spacciare nel rione Esquilino. Ormai ci sono anche gli spacciatori in trasferta, ma ieri nell'ambito dell'intensificazione dei servizi preventivi, tra l'Esquilino e via Giolitti, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 39enne già con precedenti, proveniente dalla provincia di Salerno per spaccio di sostanze stupefacenti.



Il pusher, arrivato poche ore prima da Cava de' Tirreni, è stato sorpreso in strada mentre stava cedendo delle dosi di hashish ad due acquirenti di nazionalità senegalese, identificati e segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori di droghe. Durante la perquisizione, il 39enne è stato trovato in possesso di altre 5 dosi pronte per essere vendute e la somma di 20 euro, ritenuta il provento dell'illecita attività. L'arrestato è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

