Roma, rubava portafogli ai pazienti dell'ospedale: arrestato 43enne romano

L'ospedale, il via vai di visitatori, un momento di distrazione e il portafoglio sparito. Pensava di averla fatta franca, quando invece è stato fermato dai carabinieri dopo l'allarme scattato dal legittimo proprietario. I militari hanno denunciato un 43enne romano, già noto alle forze dell'ordine, che poco prima aveva rubato il portafogli di una paziente dell'ospedale «San Pietro», in via Cassia 600. Il ladro è stato sorpreso all'interno della stanza della vittima e bloccato dal personale del nosocomio che lo ha poi consegnato ai Carabinieri, prontamente intervenuti.



E' solo uno degli interventi messi a segno dall'attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale.



In manette è finito anche un 48enne, originario della provincia di Roma, senza occupazione e con precedenti, con l'accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti.



Una 15enne, domiciliata al campo nomadi di via Cesare Lombroso, è stata denunciata per furto aggravato ai danni di un negozio in via dei Monfortani.



Denunciato in stato di libertà anche un 22enne romano, trovato in possesso di decine di dosi di hashish.



Infine, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un 45enne romano che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si allontanava arbitrariamente dalla propria abitazione. Durante il servizio sono state controllate 67 persone ed eseguiti controlli su 32 veicoli.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:11



