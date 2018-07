Roma, rubano 3mila euro di merce in un supermercato a Casal Palocco, arrestati 5 romeni

Cinque persone sono state arrestate per furto dai carabinieri a Casal Palocco, a Roma. Si tratta di quattro uomini e una donna, tutti di origine romena e senza fissa dimora. I cinque, usciti poco prima da un supermercato di via Ernesto Boezi all'Infernetto, sono saliti su un furgone e si sono allontanati rapidamente in direzione di Casal Palocco. I militari, che già li avevano notati dopo la partenza del mezzo, hanno deciso di seguirli e, appena le condizioni stradali lo hanno reso possibile, hanno bloccato il mezzo ed effettuato una perquisizione. A bordo i carabinieri hanno trovato numerosi prodotti cosmetici rubati. I cinque sono stati arrestati e condotti nelle camere di sicurezza del Gruppo carabinieri di Ostia in attesa dell'udienza di convalida, mentre la merce, del valore di circa 3.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:06



