Roma, ruba furgone carico di pizzette appena sfornate: arrestato

Approfitta di una distrazione e ruba un furgone carico di pizzette appena sfornate. E' successo la notte scorsa a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma.



Il giovane italiano autore del furto è stato denunciato dai Carabinieri. La segnalazione è partita in piena notte dal proprietario di una panetteria della zona: uno sconosciuto aveva appena rubato il furgone del fornoo carico di pizzette appena cotte, approfittando della momentanea distrazione del titolare, il quale era impegnato all'interno dell'esercizio commerciale.



Poco dopo, la pattuglia di zona è riuscita a intercettare il veicolo nel comune di Riano. E' partito un breve inseguimento, al termine del quale il giovane ha preferito abbandonare il furgone per fuggire a piedi. Questa mattina, al termine di prolungate ricerche, il ladro è stato rintracciato a Riano e denunciato all'Autorità giudiziaria. Il veicolo e le pizzette sono state subito riconsegnate al legittimo proprietario.









Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:40



