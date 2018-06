Roma, ruba cellulare ad una turista mentre sta parlando: arrestato 28enne tunisino

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un cittadino tunisino di 28 anni, con precedenti e senza fissa dimora, con l'accusa di furto con strappo. La vittima, una turista pakistana di 29 anni, stava percorrendo via Marsala parlando al telefono quando è stata avvicinata dal 28enne che le ha strappato il telefono dalla mano per poi darsi alla fuga.



Una pattuglia dei Carabinieri dopo aver notato la scena ha bloccato lo scippatore . La refurtiva, uno smartphone di ultima generazione è stato recuperato e restituito alla turista, mentre il 28enne è stato portato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. red

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:37



