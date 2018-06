Roma, ruba camion dell'Ama per scappare: arrestato rom

Con il libretto rosso in tasca, ovvero colpito dalla Sorveglianza Speciale di PS, girava la notte scorsa guidando un camion dell'AMA rubato poche ore prima. H.A., 38 anni, residente in un campo nomadi di Roma nord, proprio per gli obblighi previsti dalla misura di prevenzione cui era soggetto, durante le ore notturne, non doveva trovarsi in via Battistini.



A fermarlo gli agenti del commissariato Prati, diretto da Domenico Condello, che, seguendo una segnalazione, hanno bloccato un mezzo della municipalizzata per la raccolta rifiuti sbarrandogli la strada con la volante. Il 38enne è stato arrestato mentre l'autocarro è stato riconsegnato ai responsabili dell'AMA.

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA