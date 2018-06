Roma, aggredisce e deruba prostituta in via della Magliana, arrestato 20enne nigeriano

«Un cittadino straniero sta aggredendo una prostituta in via della Magliana». Questa la segnalazione arrivata al Nue che, immediatamente ha girato la nota alla Sala Operativa della Questura di Roma. Giunti sul posto, gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato San Paolo hanno notato un cittadino straniero correre nella direzione opposta ed a pochi metri dal luogo del fatto. Fermato per un controllo, l'uomo è stato portato negli uffici di Polizia per gli accertamenti del caso. La vittima, che nel frattempo stava sporgendo denuncia, ha riconosciuto l'uomo come la persona che aveva tentato di rubarle la borsa. G.H. 20enne di origini nigeriane, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina.

Venerdì 15 Giugno 2018



