Roma, ruba 50 chili di rame in uno stabile abbandonato: arrestato

I Carabinieri della Stazione Casalotti hanno arrestato un 22enne romeno che stava rubando 50 kg di rame. Passando su via della Maglianella, a Ottavia, lungo il perimetro di uno stabile ex sede di un'attività commerciale ormai fallita all'interno della quale era ancora installato un impianto elettrico di notevole estensione, i Carabinieri hanno notato su via della Lucchina una porta sul retro aperta ed hanno sentito dei rumori sospetti. Intervenuti immediatamente, all'interno dei locali i militari hanno sorpreso il ladro mentre era intento a portarsi via un'ingente quantità di cavi elettrici.



Il giovane ha tentato la fuga colpendo i Carabinieri con alcune lastre di cartongesso ma è stato immobilizzato e ammanettato. Dopo aver contattato il titolare della struttura ed aver verificato con lui quanto asportato, i militari hanno portato l'arrestato in caserma. Al termine del rito direttissimo, il 22enne è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10



