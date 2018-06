Roma, prese mentre tentano di entrare in un appartamento: prese due rom

Sono state prese a Roma mentre tentavano di entrare in un appartamento per mettere a segno un furto. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti hanno arrestato per il reato di furto aggravato due donne, M.V. di 27 anni e J.N. di 32 anni, entrambe di etnia Rom.



I poliziotti sono intervenuti in via dei Glicini per la segnalazione di un furto in appartamento, arrivato alla Sala Operativa della Questura. Sul posto hanno sorpreso e bloccato le due donne che tentavano di introdursi all'interno di un appartamento.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:42



