Roma, incendio nella notte: distrutte cinque betoniere

In fiamme cinque betoniere. E' successo all'una di questa notte. Immediato l'allarme. Sul posto, in via di Casal Selce, 147, sono giunte le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma. Le betoniere erano parcheggiate all'interno di un'area privata. Sul posto due squadre di vigili del fuoco, due autobotti, il carro autoprotettori. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal capoturno provinciale. L'intervenuto immediato ha consentito ai vigili del fuoco di circoscrivere le fiamme e spegnere subito l'incendio evitando così il coinvolgimento di altri mezzi da cantiere. Non ci sono persone ferite o intossicati. Indagini per capire le cause del rogo e se si sia trattato di un atto doloso.

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:10



