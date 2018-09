Roma, rogo a Ostia: in fiamme due appartamenti, i pompieri salvano un cane

Grande paura questo pomeriggio a Ostia Nuova. Due appartamenti sono andati a fuoco in via Ingrao, sembra per un lumino rimasto acceso, anche se sulle cause del rogo stanno ancora indagando le forze dell'ordine. Dato l'allarme, sul posto sono giunti I vigili del fuoco, l' ambulanza e alcune pattuglie della polizia. Le famiglie avevano già abbandonato le abitazioni, i pompieri hanno tratto in salvo un cane, Nic, che era rimasto intrappolato tra le fiamme.

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:21



