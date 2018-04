Mobilitazione social/ La “rivolta dei tulipani”: Roma sa resistere ai vandali

di Pietro Piovani

La vicenda del parco dei tulipani inaugurato a Prima Porta e subito maltrattato dai suoi visitatori ha offeso i romani. Sui social network sono volate invettive contro gli incivili che hanno saputo estirpare 8 mila fiori in appena due giorni. Il sentimento che sembra prevalere, dopo mille e mille notizie di barbarie simili a questa, è la rassegnazione, la stanchezza, l’idea che tanto alla fine in questa città non si potrà mai fare nulla di buono. La notizia, e la reazione che ha scatenato sul web, ci racconta...