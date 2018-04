Roma, ritrovato il quadro rubato nella Chiesa Nuova: denunciato un restauratore romano

E' stato ritrovato il quadro rubato nei giorni scorsi nella Chiesa Nuova, nel centro storico di Roma e denunciato un restauratore. I Carabinieri della Stazione San Pietro, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, hanno recuperato il quadro del Sacro Cuore di Gesù del pittore Pietro Gagliardi, realizzato nel 1865 e rubato una settimana fa nella Chiesa Nuova. Un restauratore romano di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, che era subito finito nel mirino dei carabinieri, è stato denunciato per furto e ricettazione.In mattinta, nella sede della stazione carabinieri di Roma San Pietro, il dipinto verrà mostrato per il riconoscimento al parroco della chiesa in attesa della restituzione dopo il dissequestro.