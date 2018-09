Roma, fiamme in ristorante cinese: palazzo evacuato, residenti in strada

Unscoppiato sera per cause ancora da accertare, ha devastato un ristorante cinese in via dei Prati dei Papa 60, zona, aOltre al ristorante che si trova al piano terra di un palazzo di 7 piani, le fiamme hanno coinvolto anche un appartamento al piano superiore che però era disabitato. Nessuno è stato coinvolto nell’incendio che è stato spento dai vigili del fuoco dopo un’ora circa di lavoro.LEGGI ANCHESono stati momentaneamente evacuati a scopo precauzionale gli altri appartamenti dello stabile, poi riaffidati agli inquilini. Al momento non risultano feriti o intossicati, i due piani colpiti dal rogo sono stati dichiarati inagibili. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e gli agenti del commissariato Aurelio.