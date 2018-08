Roma, «Risse, feriti e furti»: sigilli al Nice, tempio della movida di Roma Nord

Troppe liti, in un caso con una persona rimasta ferita. E troppi furti in serie: ben 14 da giugno ad oggi. Tutti denunciati e registrati dagli investigatori della polizia. Per queste motivazioni il questore di Roma, Guido Marino, a seguito dei dettagliati riscontri forniti dagli agenti del commissariato Ponte Milvio alla Divisione della Polizia Amministrativa della Questura, ha emesso un decreto di sospensione della licenza e dell'attività della discoteca Nice di largo Ferraris, 4.



Il provvedimento, « finalizzato ad impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica » è stato eseguito nella mattinata dai poliziotti del Commissariato che, recatisi sul posto, hanno apposto i sigilli al locale.

Sabato 18 Agosto 2018



