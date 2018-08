Roma, rissa al campo rom di via Salviati: fermato bosniaco in libertà vigilata protagonista della rapina a Yao, travolta dal treno

Rissa al campo nomadi di via Salviati ieri sera a Tor Sapienza. Sono intervenuti gli agenti della Sicurezza Pubblica ed Emergenziale della Polizia Locale di Roma Capitale, sono stati gli stessi abitanti del campo rom a segnalare ai caschi bianchi la violenza in corso. Un uomo, dopo essersi autoinferto vistosi tagli, stava sferrando calci e pugni al fratello. All'arrivo degli agenti, l'aggressore ha opposto resistenza e afferrando un grosso masso ha minacciato di lanciarlo contro di loro. Una volta arrestato, sono stati scoperti ulteriori elementi a suo carico: R.A., cittadino bosniaco di 24 anni, si trovava in regime di libertà vigilata, per i fatti legati alla morte della studentessa cinese Zhang Yao, rapinata nel dicembre del 2016 a Tor Sapienza e travolta da un treno mentre tentava di recuperare la propria borsa appena rubata.



Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:40



