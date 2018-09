Roma, rissa e bottigliate tra stranieri in pieno giorno davanti al bar

Pugni, sedie che volano e bottiglie rotte usate come arma. Tutto questo è andato in scena aintorno alle 17 di oggi mentre famiglie passeggiavano e lavoratori scendevano dalla metro per tornare a casa. La zona è, quindi non la periferia. Più precisamente piazza Giureconsulti all’uscito della metro Cornelia, a meno di quattro chilometri da piazza San Pietro.Protagonisti dell’fuori a un bar kebab, un ragazzo probabilmente di origineintorno ai 20-22 anni e un rumeno di 50 che era seduto al tavolo con altri due connazionali. Un insulto banale all’origine della rissa che in breve è degenerata. Il giovane si è scagliato con un, poi è stato allontanato dagli amici della comitiva. Non è bastato a placare la sua ira, così una volta liberato dal placcaggio è tornato con unae ha ferito al braccio il rumeno che è stato portato qualche minuto dopo al San Camillo dove è stato medicato con alcuni punti di sutura riportando anche un lieve trauma cranico.