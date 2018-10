Ancora una denuncia sul degrado davanti alle scuole romane. Dopo i casi di San Lorenzo, Prati, Casal Bertone e Torre Angela, testimoniati giorni fa dal Messaggero, arriva la protesta per un altro scempio, stavolta nel quartiere Marconi. Siamo all'ingresso della scuola statale Giuseppe Bagnera dove già da oltre dieci giorni vi sono quattro

autovetture date alle fiamme. Movimento Ecologista ed Ecoitaliasolidale hanno realizzato un dossier fotografico. «Le foto sono state scattate sabato 27 ottobre» spiegano.

LA DENUNCIA - «La Scuola dovrebbe essere un luogo d’insegnamento per i giovani, eppure i plessi scolastici non solo versano in condizioni precarie ed in alcuni casi pericolose, ma gli edifici in molte occasioni sono circondati da alberature non potate e quindi a rischio crolli, ma anche fra strade abbandonate, sporche, senza illuminazione» denunciano Piergiorgio Benvenuti e Fabio Ficosecco, rispettivamente Presidente Nazionale e responsabile romano del Movimento Ecologista, Ecoitaliasolidale.

L'INQUINAMENTO - «Oltre all’inquinamento che le autovetture diffondono dopo essere bruciate, dal motore, ai

pneumatici, agli olii, alle batterie sino alle tappezzerie, vi è una immagine di città totalmente abbandonata che viene riproposta ai giovani studenti ogni giorno che si recano nella loro scuola. Non solo –prosegue Benvenuti e Ficosecco- al secondo ingresso della stessa scuola, dove si accede alla palestra, in Via Gerolamo Cardano, vi sono invece i resti di un cassonetto che da circa un mese è stato dato alle fiamme».

LA RICHIESTA - «Chiediamo immediatamente la rimozione delle auto incendiate e di ciò che resta del cassonetto AMA – concludono Benvenuti e Ficosecco - per ridare decoro e sicurezza alla zona».

