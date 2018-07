Roma, rifiuti nel cestino della bici in centro: non c'è pace per il bike sharing cittadino

Appese agli alberi, rubate, portate addirittura sui balconi di casa. Gettate nel Tevere. Ora usate anche come cestino dell'immondizia. Non c'è pace, incredibile, per le OBike, le bici del servizio sharing diffuso in città. Colpa degli incivili. L'ultima avvistata, in un vicolo dietro piazza della Pilotta in pieno centro di Roma ha il cestino davanti colmo di rifiuti: raccoglie bottigliette di plastica e bicchieri, come fosse un bidone dell'immondizia. Che tristezza, non c'è via di mezzo, o me ne approprio o le distruggo. Il senso del bene comune non è contemplato in questa città.