Rifiuti, il ministro Costa: «A Roma nessuna emergenza: la soluzione c'è»

In Campidoglio è in corso una riunione della cabina di regia tecnica aperta tra Comune, Regione, ministero dell'Ambiente e Ama dopo il maxi rogo dell'impianto Tmb Salario. All'incontro, che verte sul piano per gestire i rifiuti della Capitale dopo che uno dei quattro impianti cittadini è diventato inutilizzabile, prende parte, a quanto si apprende, anche la sindaca Virginia Raggi.



Domani è un giorno decisivo per scongiurare nell'immediato il caos sul fronte dei rifiuti a Roma. In giornata o comunque entro 48 ore, infatti, potrebbe essere firmato il contratto che permetterà alla Capitale di utilizzare anche in futuro e per maggiori quantità di rifiuti un importante impianto di trattamento che si trova ad Aprilia, in provincia di Latina.



Il ministro Sergio Costa, che sta seguendo da vicino la situazione, si mostra fiducioso: «Non c'è un'emergenza rifiuti a Roma, ma uno stato di sofferenza che già da domani mattina dovrebbe trovare soluzione». Costa riferisce di aver «sentito sia il sindaco di Roma Raggi che il presidente della Regione Lazio Zingaretti. Entrambi - spiega - nei fatti mi stanno dimostrando che vogliono risolvere subito il problema, tanto che si sta discutendo materialmente come collocare i rifiuti. Mi pare di aver capito che questa soluzione ci sia già». La cabina di regia, istituita con Comune, Regione, Ministero e Ama continua a lavorare anche di domenica. Mentre la municipalizzata dell'ambiente cerca di arginare gli effetti concreti della crisi, innescata dal maxi rogo del Tmb, nelle strade: cassonetti stracolmi e sacchetti in strada in alcune zone della città. Il tassello di Aprilia, dove il Tmb potrebbe accogliere fino a 300 tonnellate aggiuntive di rifiuti da Roma, è ritenuto fondamentale per alleggerire nelle prossime settimane il quadrante est della capitale. Domani è previsto un incontro tra il gestore privato dell'impianto di Aprilia (Rida Ambiente) e quello della discarica di Colleferro (la società Lazio Ambiente, controllata dalla Regione Lazio).



L'obiettivo è siglare un accordo che consenta a Rida di inviare a Colleferro gli scarti post trattamento derivanti dai rifiuti in più che arrivano dalla Capitale. La Regione fa sapere di aver già autorizzato Lazio Ambiente ad accogliere maggiori quantità in discarica e ad operare anche di domenica. Ma domani, al tavolo, dovrà essere sciolto un nodo sui pagamenti tra i due protagonisti della 'contrattazionè. Una volta sbloccato questo canale, dalle istituzioni competenti trapela fiducia che la crisi si possa superare. Altrimenti, con ogni probabilità, servirà un piano B: un altro sbocco nel Lazio o, come estrema ratio, un intervento diretto del Governo e forse un commissariamento. Il tutto, nell'attesa di soluzioni di più lungo periodo in altre regioni: la proroga dell'accordo con l'Abruzzo che scade il 31 dicembre o la nuova intesa con il Piemonte. La società Rida ha già un contratto con Ama e nei giorni subito successivi all'incendio ha dato disponibilità e ha accolto (come altri siti tra la città e il resto del Lazio) maggiori quantitativi di immondizia. Ma ora per proseguire ed incrementare le quantità è necessario anche l'ok della discarica di Collefferro.



Nel frattempo, la Lega a Roma critica aspramente la decisione di localizzare a Ponte Malnome, vicino Malagrotta, un sito di scarico e carico temporaneo di rifiuti: «In realtà si tratta di una vera e propria discarica», punta il dito Fabrizio Santori.

Ultimo aggiornamento: 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA