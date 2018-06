Roma, rifiuti e finestre rotte per strada: pulizia dopo la segnalazione

Pulizia a tempo di record vicino al Traforo dove ieri erano state abbandonate, a ridosso di un palazzo, finestre rotte. Questa mattina vetri e finetre non ci sono più, rimosse dopo il reportage de Il Messaggero che segnalava le zone del centro storico e vicino ai Ministeri avvolte dal degrado e dai rifiuti. Nel viaggio tra l'abbandono di luoghi storici e delle zone vicine alle sedi del governo nazionale, segnalati rifiuti, bottiglie rotte, cartacce, cibo avanzato, coppe di gelato sciolto sull’asfalto e un paio di topi lungo le ura del Quirinale.Nel giardino di piazza Cairoli, a pochi metri da via Arenula, una montagna di rifiuti che deturpa ogni angolo delle aiuole o i vagabondi che litigano o dormono in pieno giorno sulle panchine. In via XX Settembre, di fronte al dicastero delle Politiche agricole, sacchetti e scatoloni che invadono l’asfalto. Degrado anche in piazza della Croce rossa, sede del ministero dei Trasporti, dove sotto le mura, tra i rifiuti, i clochard dormono.