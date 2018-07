Ricoverato al Gemelli si arrampica sul davanzale e minaccia il suicidio: salvato dagli agenti

Un 49enne ha tentato di suicidarsi lanciandosi dalla finestra del policlinico Gemelli, dove era ricoverato. L'episodio è accaduto alle 19 di sabato scorso. L'aspirante suicida ha telefonato al 112 preannunciando la sua intenzione di farla finita. Quando gli agenti del Reparto Volanti sono arrivati sul posto, hanno immediatamente individuato la stanza al nono piano dell'ospedale dove, seduto a cavalcioni sul davanzale della finestra, hanno trovato l'uomo che stringeva tra le mani un coltello da cucina e parte di una stampella con cui minacciava i poliziotti di non avvicinarsi.

Gli agenti da subito hanno tentato di stabilire con lui un dialogo.



L'uomo ha iniziato a raccontare di aver subito l'amputazione di un piede e di essere in attesa di un nuovo intervento chirurgico. Stanco dei tempi di attesa però, aveva deciso di farla finita. Dopo qualche minuto di conversazione, quando si è reso conto della presenza dei vigili del fuoco che stavano iniziando le manovre per la messa in sicurezza della zona sottostante, l'uomo per poter fare leva con le mani sulla finestra si è disfatto del coltello e della stampella gettandoli a terra. Così si è sbilanciato verso l'esterno per lanciarsi nel vuoto ma i poliziotti prontamente e con non poca difficoltà, si sono gettati verso di lui afferrandolo e rischiando loro stessi di cadere. Messo in sicurezza l'uomo è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari.

