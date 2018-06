Roma, ricercato da otto mesi per furto, "tradito" da documenti falsi. Arrestato 33enne albanese a Boccea

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un cittadino albanese di 33 anni, che ha cercato di eludere un normale controllo esibendo due documenti contraffatti, riportanti le generalità di un'altra persona. L'uomo era ricercato dal mese di ottobre dello scorso anno.



Fermato in largo Boccea, ha prima fornito false generalità e poi si è dato alla fuga, terminata dopo pochi metri. Bloccato dai militari, l'uomo ha esibito due documenti d'identità; una carta d'identità e una patente di guida, entrambi rilasciati da autorità romene.



I Carabinieri, insospettiti dal suo comportamento, hanno approfondito il controllo ed è emerso che il 33enne è di nazionalità albanese e che i due documenti in suo possesso erano stati rubati a un cittadino romeno. Inoltre su di lui gravava un ordine di custodia in carcere emesso dal Tribunale di Roma lo scorso ottobre, per un furto all'interno di un appartamento. I documenti sono stati sequestrati e l'uomo arrestato è stato portato nel carcere di Rebibbia.

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:46



