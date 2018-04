Roma, auto rubate smontate e vendute online: in un capannone il negozio dei ricambi

Auto rubate, fatte a pezzi e vendute con annunci online. Gli agenti della Sezione della polizia giudiziaria della Stradale di Roma hanno scoperto una fiorente attività dedita alla vendita online di ricambi provenienti da veicoli rubati. In un capannone alla periferia nord di Roma, era stata allestita una vera e propria attività commerciale per la vendita di ricambi per auto.



Al momento del controllo gli agenti, all'interno della struttura e nelle sue adiacenze, hanno rinvenuto numerose parti di auto, pronte per essere messe in commercio. L'attività era ben organizzata, i ricambi venivano prima fotografati davanti a una pubblicità del sito per la successiva inserzione on line. Al momento del pagamento, il materiale venduto passava nell'apposito reparto imballaggio, allestito all'interno del capannone stesso e successivamente spedito. Romano di 46 anni, titolare dell' attività di vendita online, è stato denunciato per ricettazione, mentre i veicoli e le attrezzature rinvenute all'interno del capannone, sono state sequestrate.

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:43



