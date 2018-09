Roma, follia sulla metro B: il rapper entra in cabina e "sequestra" il treno

di Elena Panarella e Marco Pasqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sequestrare una cabina di guida della metro B dopo aver disarmato un vigilante? Un gioco da ragazzi, anzi, da rapper. E' una diretta choc sui social, durata tredici interminabili minuti, quella che documenta un'altra vistosa falla nel sistema di sicurezza della linea B. La firma (e filma) il rapper romano Gast, all'anagrafe Manuel Gastrite, già spalla di Noyz Narcos, noto più per le sue polemiche virtuali che per i successi discografici. E ora per le sfide a chi ha il compito di evitare che un terrorista possa...