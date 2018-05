Roma, era l'incubo delle nonnine: preso il rapinatore seriale che scippava anziane per strada

Era diventato l'incubo delle signore anziane. I suoi colpi li metteva a segno per strada, colpendo sempre la stessa tipologia di vittima, l'indifesa "vecchietta", ed è ritenuto responsabile di almeno due colpi messi a segno lo scorso mese di gennaio. Per questo un 42enne italiano di Pomezia è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pomezia che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della procura.



Il 42enne utilizzava sempre lo stesso modus operandi: aspettava che le potenziali vittime passeggiassero da sole lungo le strade del centro cittadino, si avvicinava e con forza strappava loro le borse che portavano a tracolla. In un'occasione una delle vittime, una 74enne, che si è opposta allo scippo, è stata spinta e trascinata a terra, riportando la frattura dell'omero, ma è riuscita a far desistere il malvivente.



I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pomezia, con la collaborazione dei militari della stazione di Pomezia, hanno analizzato molte ore di filmati dei vari sistemi di videosorveglianza installati nel Comune di Pomezia riuscendo ad indirizzare i sospetti sul 42enne. L'indagato è stato, anche, riconosciuto da alcune delle sue vittime attraverso delle foto. L'uomo è stato rinchiuso in carcere.

