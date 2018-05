Roma, rapinatore seriale di prostitute inchiodato dai tatuaggi con i nomi delle due figlie

di Adelaide Pierucci

Andava a rapinare le lucciole con la Mercedes classe A della moglie. E per evitare guai, prima di imboccare la via Ardeatina sganciava la targa. Non è bastata nemmeno questa accortezza a Emerson R., trentenne romano, per sottrarsi a una doppia condanna, per i colpi seriali commessi: in tutto dovrà scontare 6 anni e 8 mesi carcere. A tradirlo paradossalmente l'amore per la famiglia: sul braccio destro aveva tatuato il nome delle due figlie. Un particolare che non è sfuggito a più di una vittima. L'ultima...