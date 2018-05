Roma, rapinatore seriale dei bar tradito dai pantaloni rossi

di Morena Izzo

Armato di pistola rapina due bar in meno di 20 minuti, ma viene riconosciuto dal colore rosso dei suoi pantaloni e arrestato dopo un inseguimento dai carabinieri della stazione Roma Prenestina e dal nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante. In manette per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, è finito A. S., un 29enne romano già noto alle forze dell'ordine, che con un revolver a salve ha messo a segno due colpi nell'arco di pochi minuti. LA DINAMICA Prima ha seminato il panico in un bar a...