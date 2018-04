Roma, arrestato rapinatore seriale farmacie: tradito dal casco

Rapinatore seriale di farmacie tradito dallo scooter e dal casco: usava sempre gli stessi in ogni colpo. I poliziotti della squadra mobile e commissariato Vescovio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C. M., 55enne mettendo fine alla scia di rapine a farmacie, nei quartieri Vescovio e Salario.

Il primo episodio risale alla mattina del 21 febbraio quando, presso una farmacia vicino a Villa Ada, si presentava un uomo travisato sulla cinquantina: aveva un casco con una scritta rossa, uno zaino blu a tracolla e sotto la minaccia di un grosso coltello da cucina si faceva consegnare l'incasso. Stesso copione si ripeteva la mattina del 6 marzo, presso una farmacia di via Salaria dove il rapinatore si impossessava di 350 euro. L'8 marzo in una farmacia di piazza Conca d'Oro rapinava 950 euro e la mattina del 14 marzo presso una farmacia di via Flaminia si impossessava di 400 euro.

Le immagini di sorveglianza delle farmacie rapinate ha permesso di accertare che l'autore dei diversi episodi era sempre lo stesso. Si è arrivati al 55enne esaminando le storie dei numerosi rapinatori di zona, accertando chi fosse libero e chi in regime carcerario, confrontando il loro modus operandi con quello dell'ignoto rapinatore delle farmacie.

Mercoledì 4 Aprile 2018



