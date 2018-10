Roma, ventenne obbliga due minorenni a prelevare per poi rapinarli: arrestato

Ultimo aggiornamento: 11:35

Ha inseguito e rapinato due minorenni, malmenandoli e costringendoli a consegnare portafogli, carte di credito, cellulari e chiavi dei motorini. Per questo un ventenne italiano è stato arrestato nella mattinata di ieri per rapina aggravata, estorsione e sequestro di persona.I fatti sono successi lo scorso 5 settembre: il ventenne ha seguito il primo minorenne su viale Giulio Cesare, strattonandolo e costringendolo con costanti minacce a girare per il quartiere prelevare denaro con le sue carte di credito per poi sottrarglielo. Poi ha fatto la stessa cosa con un secondo ragazzo, amico della vittima, che veniva malmenato, minacciato e costretto a consegnare portafoglio, carte di credito, telefono cellulare e chiavi del ciclomotore. I due ragazzi hanno sporto denuncia presso il commissariato Prati. Dopo aver ricostruito i fatti, il responsabile è stato arrestato e si trova al momento agli arresti domiciliari.