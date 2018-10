Roma, presa banda Pink Panthers”: tentarono di sequestrare un imprenditore

Rapinarono sette mesi fa una gioielleria in via Carlo Marx e picchiarono la commessa: arrestati dalla polizia. Questa mattina gli agenti della squadra mobile e del commissariato “San Basilio”, al termine di una complessa attività d'indagine, hanno eseguito un provvedimento di misura cautelare in carcere emesso dalla Procura nei confronti di due persone ritenute gli autori di un’efferata rapina in gioielleria avvenuta in zona Talenti, a Roma.

Il 22 febbraio due rapinatori con il volto travisato da parrucca e scaldacollo si sono introdotti nella gioielleria in via Carlo Marx, hanno scaraventato a terra la commessa e sono scappati con denaro contante e preziosi custoditi nei banchi di vendita dal valore di alcune centinaia di migliaia di euro. Fuori c'era un terzo complice ad attenderli: i tre fuggirono in auto davanti a una folla di passanti che tentò di bloccarli.

Le indagini hanno consentito di individuare P.D.F., 54enne romano con numerosi precedenti, uno dei due rapinatori, colui che aggredì la commessa del negozio, e M.M., bosniaco di 67 anni pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, il “palo” che attendeva i due complici di fronte alla gioielleria per poi mettersi alla guida dell’auto utilizzata per fuggire. Ricercato il terzo rapinatore. La banda è stata individuata grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza del negozio e alle testimonianze di diversi commercianti dei negozi vicini alla gioielleria che hanno assistito alla scena.

I due arrestati vengono definiti dalla polizia di «notevole è lo spessore criminale». P.D.F. ha precedenti per i reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, M.M. è noto per aver preso parte attivamente alla banda dei “Pink Panthers”, formata da ex militari della ex Jugoslavia, in particolare Montenegro e Serbia, venuta alla ribalta per aver compiuto rapine spettacolari in gioiellerie di tutto il mondo, in Francia a Dubai e appunto a Roma.

Nel corso delle investigazioni, inoltre, M.M. è stato tratto in arresto in flagranza di reato unitamente a S.S. e P.D.S., entrambi romani rispettivamente di 58 e 50 anni, mentre si stavano preparando, armati di pistola e muniti di passamontagna e scalda colli per travisarsi, per sequestrare un imprenditore e rapinarlo dei suoi averi nei pressi della sua abitazione a ridosso dello stadio Olimpico, lo scorso 10 aprile. La Polizia stava sulle tracce dei tre rapinatori che stavano predisponendo l’ingresso all’interno della villa con del nastro isolante da utilizzare per immobilizzare la vittima e minacciarla con una pistola clandestina, rinvenuta a uno dei malviventi. La banda, approfittando del dispositivo delle forze di polizia presenti allo stadio per l’incontro di calcio di Champion’s League Roma-Barcellona, si era appostati in una via residenziale nei pressi del Ministero degli Affari Esteri, che si prestava - anche per lo scarso traffico – a luogo ideale per accedere nella villa e per portare a termine il colpo.

P.D.F., rintracciato questa mattina nella sua abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari per stupefacenti, è stato trasferito a Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre M.M. era già detenuto per il tentato sequestro di persona a scopo di rapina.

