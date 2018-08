Roma, rapina bar a piazza Vittorio: arrestato 28enne romano

I Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno dato un nome ed un volto al malvivente che il pomeriggio del 14 agosto scorso rapinò un bar di piazza Vittorio Emanuele II. È un romano di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine e già sottoposto all'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria per pregressi reati. Nell'occasione, dopo essere entrato nel bar, il rapinatore, armato di coltello, ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare circa 300 euro al momento presenti nella cassa, per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. Intervenuti pochi minuti dopo la rapina, i Carabinieri hanno sequestrato il coltello, rinvenuto a terra, e immediatamente avviato un'attività investigativa che ha permesso, in pochi giorni, di raccogliere inconfutabili indizi di colpevolezza a carico dell'uomo. Il rapinatore è stato rintracciato e, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:23



