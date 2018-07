Roma, «dammi i soldi» e gli spruzza spray urticante in faccia: arrestato

Urbiaco e zoppicante ha prima minacciato il titolare di un locale per farsi dare soldi e al suo rifiuto gli ha spruzzato in faccia dello spray urticante, poi è scappato e in un altro bar si è messo a infastidire i clienti del locale. È accaduto a Roma e un 42enne romano è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, mentre è stato denunciato per lesioni personali, porto di armi e oggetti atti ad offendere.



Gli agenti sono intervenuti per una segnalazione di «persona armata» in via dei Platini. Sul posto la polizia ha trovato solo la vittima che ha riferito agli agenti che poco prima, nel suo locale, era entrato un uomo in forte stato di ebrezza, claudicante che, con in mano un oggetto, lo aveva minacciato chiedendogli i soldi e che, al suo rifiuto, gli aveva spruzzato in faccia lo spray urticante per poi fuggire. Sulle sue tracce gli agenti che, nel frattempo, hanno ricevuto un'altra segnalazione questa volta per via delle Robinie dove un uomo stava infastidendo gli avventori di un bar. Sul posto, i poliziotti hanno notato una persona corrispondente alla descrizione che è stata fermata: l'uomo ha inveito contro gli agenti anche con minacce fino a quando, con non poca difficoltà, è stato bloccato. Addosso aveva un coltello a serramanico.

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:42



