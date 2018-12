Roma, la Raggi su Fb: «Restituita ai proprietari casa popolare occupata abusivamente»

Restituita la casa ai legittimi proprietari. A raccontarlo su Facebook è la sindaca Virginia Raggi: «Una storia di giustizia, l'ennesima vittoria per i cittadini onesti. A Tor Bella Monaca una mamma, un papà e i loro due bambini hanno mosso i primi passi nella casa popolare a cui hanno diritto. Abbiamo riacquisito giovedì scorso un alloggio capitolino che era stato occupato abusivamente da un uomo di 27 anni, appartenente ad una nota famiglia sinti. Lo stesso giorno, alla famiglia legittima assegnataria sono state consegnate le chiavi dell'alloggio. Voglio ringraziare gli agenti della Polizia Locale per aver portato a termine l'operazione, insieme ai dipendenti del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, che con impegno e determinazione portano avanti un costante ed indispensabile lavoro per la nostra città. Difendiamo i diritti delle famiglie che attendono da anni in graduatoria la casa popolare, mettendo fine a soprusi e alla malagestione di decenni. Auguro ogni bene a questa famiglia come alle altre centinaia che, grazie alla velocizzazione delle assegnazioni, quest'anno passeranno il primo Natale nella casa popolare a cui hanno diritto».

