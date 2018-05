Degrado Capitale/ L'incuria che uccide il sogno di una città

di Ernesto Menicucci

Una ragazza che muore è una tragedia immane. Se muore per una radice killer è quasi un delitto. E non solo perché Elena era bellissima, con gli occhi verdi, una vita davanti, una passione sfrenata per la motocicletta bilanciata dalla prudenza e dalla pazienza di chi sa che in sella alle due ruote ogni giorno si sfida la sorte. Oppure, ancora, perché Elena – purtroppo – è l’ennesima vittima dell’incuria stradale. Come Luca Miozzi, morto il 26 dicembre 2016 sotto gli occhi del padre,...