Roma, droga nel congelatore: arrestati barista e moglie pusher

Attenzione ai rifiuti ingombranti lasciati in strada. Non soloperché creano degrado, ma perché portrebbero trasformarsi in un nascondiglio dove occultare la droga. Lo dimostra l'arresto di un barista di 53 anni e della moglie di 43 anni in piazza Piero Pulicelli.



I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno notato il barista uscire dal bar dove lavora per nascondere due involucri sospetti all’interno di un congelatore in disuso posto sul marciapiede antistante l’attività, in piazza Piero Pulicelli.



I carabinieri quindi hanno deciso di vederci chiaro e ispezionando il vecchio congelatore, hanno rinvenuto 22 dosi di cocaina. Nel registratore di cassa, invece, sono stati trovati 1.100 euro in contanti che il barista aveva poco prima occultato. Poco dopo, all’interno del bar si è presentata la moglie del “barista pusher”, a sua volta sottoposta a perquisizione e trovata in possesso di 9 dosi di hashish. Dopo l’arresto della coppia, il 53enne è stato trattenuto in caserma, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo, mentre la moglie è stata posta agli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA