Traffico in tilt nella zona di Ponte Garibaldi, a Roma, a causa di un pullman in avaria fermo sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che stanno gestendo il traffico. Il traffico è rallentato fra Piazza Adriana e Ponte Garibaldi in direzione Ponte Testaccio.