Roma, flash mob di insegnanti e bambini a largo Agnesi: «Ridateci l'isola pedonale»

Nuova protesta di insegnanti, genitori e alunni della scuola Vittorino da Feltre per chiedere alla sindaca Virginia Raggi di ripristinare la zona pedonale davanti alla scuola, riaperta dopo anni alle macchine per creare una terrazza sul Colosseo. Con lo slogan «giù le mani dalla nostra piazzetta» genitori e alunni hanno organizzato un colorato flash mob a largo Agnesi per bloccare temporaneamente la zona che il comune ha riaperto al traffico, proprio davanti all'uscita dei bimbi della materna. Con palloncini, bolle di sapone ed enormi cartelli di zona pedonale genitori e bambini sono tornati a chiedere alla Raggi di restituire ai bambini una piazzetta diventata negli anni luogo di raduno per i piccoli alunni di elementari e materna alla fine delle lezioni.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA